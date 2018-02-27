الأمين العام للحركة الإسلامية: البشير أكثر الناس حرصاً على المشروع الإسلامي في السودان

الضعين 27-2- 2018( سونا) -



أكد الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية الشيخ الزبير أحمد الحسن، أن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية هو أكثر الناس حرصاً على المشروع الإسلامي في السودان وتثبيت وتقوية دعائمه وأركانه، مبيناً أن الرئيس البشير نافح وجاهد بنفسه منذ تفجر الإنقاذ وحتى يومنا هذا من أجل نشر الدين وقيم الأخلاق والعدل في كل ربوع السودان، داعياً لعدم الالتفات للشائعات المغرضة التي يطلقها المغرضون والمرجفون في المدينة بالتشكيك في قيادات ورموز الأمة والمشروع الإسلامي.

وقال إن السودان بدأ التعافي من الأزمة الاقتصادية التي ألمت به مؤخراً وخطا أولى الخطوات نحو الاستقرار الاقتصادي، مبشراً بأن القادم من الأيام يحمل الكثير من البشريات للمواطنين.



وقال الشيخ الزبير لدى مخاطبته بالضعين حاضرة ولاية شرق دارفور الملتقى التشاوري للرؤية المستقبلية للحركة الإسلامية لقيادات وهياكل الحركة بالولاية إنه يجب استغلال أجواء السلام والأمن والاستقرار التي عمت ولايات دارفور لتنفيذ المزيد من مشروعات التنمية في الطرق والجسور والصحة والتعليم والمياه النظيفة مع التركيز على نشر ثقافة المشاريع الإنتاجية وسط المواطنين لتحريك الأمة نحو الإنتاج ودعم حملات جمع السلاح بتنظيم برامج دعوية تعلي من حرمة سفك دماء المسلمين وتحض للاحتكام للقانون وأحكامه في كل قضايا الناس والحرص على إشاعة روح الموادعة والمحبة والوئام بين كل مكونات دارفور.

ومن جانبه أعلن الأستاذ/ أنس عمر والي شرق دارفور رئيس مجلس تنسيق الحركة بالولاية أنه وقبل غروب شمس العام 2018م ستودع شرق دارفور الظلام الدامس والعطش في كل محلياتها وستعمها الكهرباء وخدمات المياه النظيفة، مبينا أن حكومته تعكف على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تصب في مصلحة المواطن لتعويض أهل الولاية عن الألم والدموع التي ذرفوها إبان الحرب والتفلتات الأمنية.



وأضاف أنس أن الحركة الإسلامية تمددت وأصبحت لا تحدها حدود وزاوجت بين الفكر والوسطية والتسامح وانتصر مشروعها الإسلامي وكل ما تكالب عليها الأعداء خرجت من كل تحدياتها وهي أكثر قوة ومنعة وصلابة وأنها قدمت مجموعة من القيادات وسط قطاعات الشباب والطلاب والمرأة خرجوا دعاة في سبيل الله لنشر قيم الدين.



وأوضح والي شرق دارفور أن الحركة وفي طريقها الطويل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله قدمت أعز ما تملك من أبنائها وقياداتها شهداء في سبيل الله ذوداً عن الوطن.