وزارة السياحة تؤكد استعدادها لفتح آفاق التعاون السياحي مع كافة دول المنطقة

الخرطوم 27-2-2018م(سونا)-أكد الأستاذ عادل دقلو وزير الدولة بوزارة السياحة والآثار والحياة البرية أهمية التعاون في مجال السياحة خاصة مع دول المنطقة الرائدة في المجال السياحي

وأكد وزير الدولة بالسياحة لدى لقائه الاستاذة سلمي اللومي الرقيق وزيرة السياحة التونسية والوفد المرافق لها الزائر للبلاد ، استعداد الوزارة لفتح آفاق التعاون مع أسواق السياحة العربية بتسريع الجهود والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة مشيدا بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومن جانبها أعربت الوزيرة استعدادها للتعاون التام فيما يختص بالقطاع السياحي، مشيرة إلى إمكانيات السودان وموارده السياحية المتميزة ، وبحث اللقاء كيفية تفعيل البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين الذي يشمل تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للكوادر العاملة بالقطاع السياحي فيما يختص بالصناعات خاصة الصناعات التقليدية اليدوية إضافة إلى تفعيل أسواق السياحة العلاجية.

وفي ذات السياق أكد وكيل وزارة السياحة والآثار والحياة البرية الدكتور جراهام عبد القادر، على أهمية السياحة وتأثيرها الاقتصادي والمجتمعي والثقافي هلال مخاطبته الاحتفال الذي أقامته الوزارة بمناسبة يوم السياحة العربي تحت منظومة السياحة العربية.

وأمن الوكيل على القرارات التي اتخذتها الدولة اخيرا فيما يختص بتسريع الإجراءات وفتح منافذ الدخول للسياح لمزيد من الحراك الخارجي وتدفق أسواق السياحة للبلاد.

وأوضح أن الوزارة تعمل بخطي حثيثة للارتقاء بالقطاع السياحي وفق برامج وخطط تعكس دور السياحة كدبلوماسية شعبية فى تعزيز الروابط بين الشعوب ونشر الثقافات وجسر التواصل ليصب في ميزان التنمية الشاملة .