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أخبار محلية - سياسية

النائب الأول يطلع على أداء المجلس القومي للصحافة والمطبوعات

التاريخ : 27-02-2018 - 02:47:00 مساءً
الخرطوم 27-2 - 2018م (سونا)- إطلع الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي على أداء المجلس القومي للصحافة والمطبوعات خلال الفترة الماضية وخططه المستقبلية.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء وفد المجلس برئاسة الأستاذ فضل الله محمد بحضور
د. أحمد بلال وزير الإعلام والذي أوضح في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق إلى ضرورة التوافق حول قانون الصحافة والمطبوعات توطئة لإعادته إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي تحظى به الصحافة من قبل الدولة فضلا عن تمكينها وإتاحة الحريات لها.
وقال إن وفد المجلس قدم الدعوة للنائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي لحضور حفل توزيع جوائز التميز الصحفي المزمع قيامه خلال الأيام القادمة.
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