الثروة الحيوانية بشرق دارفور: تأهيل وتدريب العاملين بالقطاع لتسهم في زيادة الدخل القومي للاقتصاد

الضعين 27-2-2018م (سونا) - أبان وزير الثروة الحيوانية والسكمية بولاية شرق دارفور الأستاذ الفاضل عبد الباقي أن الولاية غنية بالثروة الحيوانية وهي أولى الولايات المنتجة للثروة الحيوانية وقال إن المؤتمر القومي للثروة الحيوانية والسمكية ناقش عدة قضايا منها تطوير الثروة الحيوانية وصحة الحيوان والمراعي وذلك لزيادة الإنتاج

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وفي ذات السياق أوضح عبد الباقي أن الثروة الحيوانية تلعب دوراً كبيراً في دعم خزينة الدولة من حيث الصادرات، مشيراً إلى افتتاح مزارع إنتاج الألبان والدواجن بمدينة الضعين بجانب التعاون الكبير مع المنظمات في مجال تأهيل وتدريب العاملين من أجل المحافظة على قطاع الثروة الحيوانية بالولاية حتى تسهم في زيادة الدخل القومي للاقتصاد السوداني من خلال تصدير الماشية.