البنك الإسلامي للتنمية ينشئ مرفقاً استشارياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص

جدة 27 -2-2018م (وام) - وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعه اليوم بمقر البنك بجدة على إنشاء مرفق استشاري للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية.

ويتجسد المرفق في شكل صندوق استئماني جامع برأسمال أولي قدره 5 ملايين دولار أمريكي من صافي دخل الموارد الرأسمالية العادية المخصصة لمنح المساعدات الفنية ما يتسق مع الأولوية المتعلقة بتطوير البنية التحتية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، ومع الاستراتيجية العشرية لمجموعة البنك وبرنامج الرئيس الخماسي.

و يهدف المرفق الاستشاري إلى تقديم الدعم لتنمية البنية التحتية في الدول الأعضاء في البنك ويركز على ثلاثة مجالات هامة تشمل تعزيز الدورات التدريبية والحلقات الدراسية وإقامة المؤتمرات حول المواضيع ذات الصلة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق البيئة التمكينية من خلال تقديم المشورة للبلدان المستفيدة بشأن الإصلاحات التمكينية وتقديم الاستشارات المتعلقة بالصفقات .

كما يشمل مجموعة كاملة من خدمات الاستشارة في مجال الصفقات المتعلقة بأنشطة إعداد المشاريع والتقييم اللازم لإيصال المشاريع إلى مستوى تستطيع فيه الحكومة اتخاذ قرارات مدروسة لإتمام الصفقات.

واستعرض المجلس خلال انعقاده المسائل المتعلقة بالاستراتيجيات والسياسات منها استراتيجية الاستدامة المالية وخطة العمل و ناقش تقارير وتوصيات الرئيس المتعلقة بتفعيل المكاتب الإقليمية ومواءمة اعتمادات البنك مع الالتزامات التعاقدية من أجل تعزيز الاستدامة المالية له.

وتطرق المجلس إلى وثائق الاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي البنك الذي من المقرر أن يعقد في الجمهورية التونسية ما بين 1 و 5 أبريل 2018 واستعرض مسودة التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنمية عن سنة 2017 الذي يتم نشره خلال اجتماعه السنوي.