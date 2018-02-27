انطلاق فعاليات معرض جدة الدولي للسياحة الثامن غداً

جدة 27 -2- 2018 م (واس) - تنطلق بمحافظة جدة غداً فعاليات المعرض الدولي للسياحة والسفر في نسخته الثامنة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد، وعددا من رجال الاعمال، والمهتمين بالشأن السياحي، وذلك بفندق هليتون جدة.

ويأتي معرض جدة الدولي للسياحة والسفر، الذي يُشارك به أكثر من 30 دولة، و200 عارض، وتنظمه إحدى الشركات المتخصصة تزامناً مع رؤية المملكة 2030 من خلال استقطابه رواد صناعة السفر محلياً ودولياً مما يجعل منه محط المشاركين والزوار لمعرفة الوجهات العالمية على الخارطة السياحية إلى جانب تسليط الضوء على طبيعة المشروعات السياحية التي تعتزم المملكة العربية السعودية إقامتها لتكون واجهة مهمة على خارطة السياحة العالمية، فيما رصدت للمعرض سحوبات على سيارة وتذاكر سفر، وإقامات في منتجعات وفنادق سياحية.

وأفادت رئيسة اللجنة المنظمة مايا حلفاوي, أن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام, سيُسلط الضوء على السياحة العائلية في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن إحصاءات سوق السفر في الشرق الأوسط أظهرت أن أكثر من ثلثي السكان يفضلون الفنادق الراقية لقضاء العطلات، وأن حجم قطاع السياحة العائلية شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة ما يدفع الشركات السياحية إلى تصميم حزم عطلات مخصصة للعائلات وعرضها لزوار المعرض من أجل التعرف مباشرة على تفاصيلها ومميزاتها.

من جانبه كشف المدير التنفيذي للمعرض المهندس حمزة ناصر, عن إحصاءات مركز المعلومات السياحية "ماس" لعدد الوظائف في القطاع السياحي تجاوزت 880 ألف وظيفة ، وعدد الرحلات السياحية الوافدة 18 مليون رحلة بإنفاق 22 مليار دولار ، في حين وصل عدد الرحلات السياحية المغادرة إلى 21 مليون رحلة بإنفاق 22.4 مليار دولار.