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بدء أعمال مؤتمر البورصات العالمي في مسقط

التاريخ : 27-02-2018 - 03:59:00 مساءً
مسقط 27 -2- 2018م (واس) - بدأ اليوم أعمال " مؤتمر البورصات العالمي " الثالث عشر في العاصمة العمانية مسقط بمشاركة وحضور أكثر من 250 من الخبراء والمختصين وصناع القرار الاقتصادي والمالي من 60 دولة.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين التوجهات الحديثة في أسواق المال واستراتيجيات تنويع مصادر دخل الشركات في ظل التطورات التقنية المتسارعة وسياسات جذب الاستثمار لقطاع رأس المال وشركات الصرافة من خلال تنويع أنشطتها لتشمل أنشطة البيانات والتحليل إضافة إلى الاهتمام بالبنية الاساسية التقنية لأسواق المال والتعاون الإقليمي وكيفية تعزيز الاستفادة منه وذلك على مدى يومين.
كما يبحث المؤتمر دور الأسواق المال في تعزيز الابتكار ودعم المشاريع الاقتصادية المستقبلية والاتجاه العالمي نحو الأدوات الاستثمارية الإسلامية والمشتقات المالية ودورها في تعزيز نشاط الأسواق المالية الناشئة.
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