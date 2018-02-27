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أخبار محلية - اقتصادية

العالمية لإعادة التأمين تبشر السوق السوداني بمنتجات تأمينية جديدة وتشيد بالبركة للتأمين

التاريخ : 27-02-2018 - 04:25:00 مساءً
الخرطوم 27_2_2018(سونا) -
قالت السيدة لبنى الجودر مسئولة قطاع الشرق الأوسط وإفريقيا بالشركة العالمية لإعادة التأمين ومقرها البحرين إن زيارتها لقطاع التأمين السوداني هي الأولى من نوعها لجهة الانفتاح الاقتصادي بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان.
ووصفت الزيارة بأنها ناجحة وأن السوق السوداني متطور ويعتبر نموذجاً وقبلة للتسويق التأميني كما أشادت بالتطور المهني الذي لازم تطور شركة البركة للتأمين.
من جانبه قال الأستاذ حسن محمد عبد الله نائب المدير العام لشركة البركة للتأمين لدى استقبالها اليوم بمكتبه إن الزيارة تناولت آفاق التعاون المشترك، وثمن مبادرة الشركة العالمية لإعادة التأمين بطرح منتجات تأمينية جديدة مثل التأمين ضد فشل المناسبات والتأمين ضد مخاطر العنف السياسي وتأمين الممتلكات النفيسة كالمجوهرات والمخطوطات واللوحات والأحجار الكريمة وحيوانات الزينة النادرة، فضلاً عن تبادل المنافع في بقية أنواع الخدمات التأمينية ومنها التأمين الزراعي والبحري وتأمين الثروة الحيوانية.
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