نمو قوي لصادرات القطاع الخاص القطري غير النفطية

الدوحة 27-02-2018م (الجزيرة) - أظهر تقرير لغرفة تجارة وصناعة قطر بشأن التجارة الخارجية للقطاع الخاص أن الصادرات القطرية غير النفطية حققت طفرة قياسية في يناير الماضي، حيث بلغت قيمتها 2.12 مليار ريال (582 مليون دولار) بزيادة 62.4% مقارنة بديسمبر، و56% قياسا إلى يناير من العام الماضي.

وقال مدير عام الغرفة صالح بن حمد الشرقي "إن الطفرة القياسية في قيمة الصادرات غير النفطية التي في معظمها هي صادرات للقطاع الخاص؛ تثبت أن القطاع الخاص القطري يشق طريقه إلى الأمام متجاهلا الحصار الجائر الذي لم يعد له أي تأثير على الاقتصاد المحلي".

وبحسب بيان للغرفة، فقد توجهت هذه الصادرات إلى 59 دولة في يناير الماضي، منها 13 دولة عربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، و13 دول أوروبية بما فيها تركيا، و16 دولة آسيوية، ودول أخرى بالعالم.

وحافظت سلطنة عمان على مركزها الأول على قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية غير النفطية بـ735 مليون ريال (34.7%) تلتها تركيا بـ464.5 مليون ريال (21.93%) ثم هونغ كونغ بـ108 ملايين ريال (5.1%).

وبحسب المعطيات، فقد استقبلت أسواق مجموعة دول مجلس التعاون خلال يناير 2018 ما نسبته 36.4% من إجمالي الصادرات القطرية غير النفطية بقيمة 770.3 مليون ريال.

وتصدر الألمنيوم قائمة السلع المصدرة خلال الشهر الماضي بقيمة 743 مليون ريال، وفق بيان غرفة قطر.

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