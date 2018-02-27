وزيرة الدولة بالعدل تشارك في المؤتمر الوزاري حول الانتماء والهوية بتونس

الخرطوم 27-2-2018م (سونا) - تشارك مولانا د. تهاني تور الدبة في اعمال المؤتمر الوزاري حول الانتماء والهوية بالتعاون مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، والذي سيعقد غدا في العاصمة تونس.

