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أخبار محلية - سياسية

وزيرة الدولة بالعدل تشارك في المؤتمر الوزاري حول الانتماء والهوية بتونس

التاريخ : 27-02-2018 - 04:57:00 مساءً
الخرطوم 27-2-2018م (سونا) - تشارك مولانا د. تهاني تور الدبة في اعمال المؤتمر الوزاري حول الانتماء والهوية بالتعاون مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ، والذي سيعقد غدا في العاصمة تونس.
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