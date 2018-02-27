كومكاست تعرض 31 مليار دولار لشراء مجموعة سكاي متحدية مردوخ

لندن 27-02-2018م (رويترز) - قالت كومكاست، عملاق قطاع تلفزيون الكابل في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء إنها تعرض شراء سكاي مقابل 31 مليار دولار متحدية شركة فوكس التابعة لقطب صناعة الإعلام العالمي روبرت مردوخ ووالت ديزني في صراع الاستحواذ على أكبر مجموعة للتلفزيون المدفوع في أوروبا.

عرضت كومكاست، أكبر شركة في العالم في قطاع الترفيه والتي تملك ان.بي.سي وشركة أفلام يونيفرسال، شراء السهم مقبل 12.50 جنيه استرليني أي بفارق كبير عن السعر الذي اتفقت فوكس علي سداده مقابل كل سهم في الشركة البريطانية ويبلغ 10.75 استرليني.

كانت ديزني اتفقت على شراء سكاي من فوكس في وقت لاحق بالإضافة إلى أصول أخرى في صفقة منفصلة قيمتها 52 مليار دولار.

وارتفع سهم سكاي 21 بالمئة إلى 13.34 استرليني مما يشير لتوقع المستثمرين حرب عروض للاستحواذ على الشركة التي تقدم البرامج الرياضية والأفلام وخدمات الإنترنت فائقة السرعة إلى 23 مليون منزل في بريطانيا وأيرلندا وألمانيا وإيطاليا والنمسا.

كانت فوكس اتفقت بالفعل على صفقة لشراء النسبة التي لا تملكها في سكاي والبالغة 61 بالمئة في ديسمبر 2016 لكن الصفقة تعطلت مرارا بسبب مخاوف الجهات التنظيمية بشأن النفوذ الكبير لمردوخ في بريطانيا.

وقال نيل كامبلينج من ميراباد للأوراق المالية ”على فوكس أن تحسن عرضها. لا يمكن أن نرى فوكس تنسحب في ظل المرحلة المتقدمة التي بلغتها عملية الموافقة التنظيمية“.

وقال كومكاست إنها لم تتفاوض مع سكاي بشأن العرض وامتنع متحدث باسم سكاي عن التعقيب.

ورئيس مجلس إدارة سكاي هو جيمس ابن مردوخ وهو أيضا الرئيس التنفيذي لفوكس لذا سيتعين على كومكاست كسب دعم المساهمين المستقلين لعرضها الأفضل إذ لم تلجأ لتقديم عرض غير ودي.

ومن المقرر أن يجتمع المديرين المستقلين في سكاي خلال الأيام المقبلة لبحث العرض.

(الدولار = 0.7157 جنيه استرليني)



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