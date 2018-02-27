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أخبار محلية - اقتصادية

انعقاد اعمال الدورة الثالثة للجنة النقل السودانية التشادية بإنجمينا

التاريخ : 27-02-2018 - 05:36:00 مساءً
انجمينا 27-2-2018 (سونا) - انعقدت بالعاصمة التشادية - انجمينا اعمال الدورة الثالثة للجنة النقل في الفترة من 26-27 فبراير ، حيث ترأس الجانب السوداني وزير النقل والطرق والجسورالمهندس مكاوي محمد عوض فيما ترأس الجانب التشادي وزير البنية التحتية وفك العزلة والطيران المدني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز وتسهيل وسائل النقل وفتح المعابر وازالة العوائق التي تعترض تجارة العبور بين الدولتين .
وخلال جلسه الخبراء قدم مدير مشروع خط بورتسودان- انجمينا عرض توضيحي لدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع تشييد الخط القياسي بورتسودان- ادري - انجمينا بواسطه شركة *CRCC* الصينية بطول 3541 كم .
وفي ختام جلسه المباحثات الرسمية، أكد الوزيران على إصرارهما للمضي قدما وتحقيق هذا المشروع بما يتطابق مع ارادة ورغبة رئيسي البلدين وشعبيهما بتعزيز وتقوية العلاقة بين البلدين.
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