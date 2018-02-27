د. ايلا : التنمية التي تحققت بولاية الجزيرة جاءت بتضافر الجهد الشعبي والرسمي

مدني 27-2-2018م (سونا) - قطع الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة أن التنمية التي تحققت بالولاية جاءت بتضافر الجهد الشعبي والرسمي .

جاء ذلك لدي لقائه بأمانة حكومة الولاية اليوم بوفد اتحاد عمال السودان برئاسة المهندس يوسف علي عبدالكريم رئيس اتحاد عمال السودان وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء اتحادات عمال الولايات ورؤساء النقابات العامة، مشيداً بدور إتحاد عمال الولاية ودعمه لبرامج حكومة الولاية.

وأعلن الوالي ان حكومة الولاية تدفع 8 ملايين جنيه لتكملة مرتبات العاملين شهرياً وقطع بالتزام حكومة الولاية لتوفير كافة الضمانات لمشاريع العاملين وتأهيل المزارع وتربية الحيوان والمطاحن وتحديث المحالج لتجسير المرتبات، مؤكداً أن عودة وتعافي مشروع الجزيرة يعود لمصلحة الولاية والسودان باعتباره من أقوى الوسائل لتحقيق الأمن الغذائي ورفع ميزان المدفوعات.

واشار ايلا للإنتاجية العالية لمحصول القطن في هذا الموسم والتي تجاوزت المليون قنطار من مساحة 116 ألف فدان وكشف عن قيام 8 محالج موزعة على محليات الولاية .

من جانبه عبر المهندس يوسف علي عبد الكريم رئيس اتحاد نقابات عمال السودان عن سعادة الحركة النقابية بالإنجازات التي شهدتها ولاية الجزيرة التي تمثل قلب السودان النابض وقاطرة الاقتصاد الوطني، معلناً تمسك اتحاد العمال بالقضايا القومية .

وأكدعبد الكريم أن الوفاق الوطني يعتبر من أسمى أنواع الديمقراطيات والممارسة السياسية الراشدة وأقر بأن عمال السودان يرون أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة المشير عمر حسن أحمد البشير هي خيار العمال في المرحلة المقبلة وزاد أن بقاء الدكتور محمد طاهر ايلا في مصلحة الجزيرة لاستكمال التنمية .

واكد الدكتور سر الختم الأمين عبد القادر الأمين العام لاتحاد عمال السودان ان الاتحاد أصبح الرائد النقابي على مستوى الإقليم، معلناً جاهزية الاتحاد لدعم مشاريع إسناد عمال ولاية الجزيرة، مشيدا بالإنجازات التي شهدتها الولاية في عهد حكومة الأمل والتحدي بقيادة الدكتور محمد طاهر ايلا الذي استطاع تحريك الطاقات ووظف الموارد .

وقطع الأستاذ الشريف حمد الزين رئيس اتحاد عمال ولاية الجزيرة مضيهم في متابعة سداد متأخرات العاملين بالولاية، مشيدا بالدعم والتعاون من قبل حكومة الولاية وتوفير الضمانات لكافة مشاريع الاتحاد .

ووصف الأستاذ كمال محمود النقر نائب رئيس اتحاد عمال الولاية ان اليوم يمثل برلمانا للحركة النقابية بالسودان، مضيفاً أن والي الولاية ظل يقدم الدعم والمساندة والتنسيق من قيادة قوية مع نقابة قوية لخدمة العمال عبر برنامج مدروس وعلمي، معلنا وقوف الاتحاد مع الوالي لاستكمال التنمية والنهوض بالولاية وأعلن مطالبة عمال الولاية ببقاء الدكتور محمد طاهر ايلا واليا للجزيرة حتي 2025م ..

وأعلن الأستاذ حافظ ميرغني الأمين العام لاتحاد عمال الولاية ان ما حدث في الولاية لم تشهده الولاية منذ الاستقلال من تنمية في كل المحليات وغطت كافة المحاور، معلنا رضا الحركة النقابية عن أداء حكومة الأمل والتحدي بقيادة الدكتور محمد طاهر ايلا والي الولاية ومساندتها ودعمها، مجددا المطالبة باستمرار حكومة الوفاق الوطني حتي 2025م .

فيما عبر رؤساء الإتحادات بالولايات عن إشادتهم بما حققته حكومة الأمل والتحدي بقيادة الدكتور محمد طاهر ايلا من إنجازات ساهمت في تحسين بئية العمل ودورها في تخفيف أعباء المعيشة ..

