بدء أعمال الدورة التدريبية للصحفيين في مجال الاتجار بالبشر بفندق السلام روتانا

الخرطوم 27-2-2018م (سونا) - انطلقت اليوم بفندق السلام روتانا بالخرطوم اعمال الورشة التدريبية لتعزيز قدرات الصحفيين التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقال الطاهر بدوي مسؤول مكتب الامم المتحدة بالسودان ان ظاهرة الاتجار بالبشر من ابرز اهتمامات المركز الاقليمي في القاهرة حيث شارك في العديد من الورش، مبينا أن الورشة تأتي مواصلة للاعمال التدريبية، مضيفا ان التعاون اثمر في عدد من البرامج وتنفيذ الاعمال.

من جانبه ابان مولانا عادل شمس الدين ممثل اللجنة الوطنية ممثل المكتب الاقليمي في القاهرة ان الورشة تأتي في اطار التعاون بين اللجنة والمكتب في اطار تعزيز قدرات الصحفيين فيما يتعلق بتغطية وكتابة التقارير حول ظاهرة الاتجار بالبشر، موضحا ان تنظيم الورشة جاء لاهمية دور الاعلام في التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر خاصة وسط شريحة الشباب .

واضاف شمس الدين أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش والدورات لرفع الوعي فيما يلي الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر .

من جهتها قالت ساندرا كوشنك مستشارة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة الاتجار بالبشر لدى تقديمها جدول اعمال الورشة ان السودان احد الدول المتأثرة بظاهرة الاتجار بالبشر، مبينة ان الورشة تهدف الي مناقشة دور الإعلام في مكافحة الاتجار بالبشر بالاضافة الى تبادل الخبرات.

يذكر أن الورشة يتم تنظيمها فى الفترة من 27 من فبراير وحتي الاول من مارس بمشاركة عدد من الصحفيين بالمؤسسات الاعلامية والصحف اليومية .

