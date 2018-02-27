وزارة الزراعة بالنيل الأزرق تستخدام التقانات الحديثة لاستزراع 500 ألف فدان

الدمازين 27-02-2018م (سونا) - نفذت الادارة العامة للزراعة بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات بولاية النيل الأزرق خلال الموسم الزراعي 2017م العديد من المشروعات الناجحة باستخدام التقانة الحديثة حيث بلغت مجمل المساحات المستزرعة (500) ألف فدان. وأكدت الادارة سعيها للتوسع في الزراعة الحديثة في الموسم الزراعي 2018م.

وقال مدير الادارة العامة للزراعة لـ(سونا) ان تفاصيل المساحات المستزرعة تقانيا تمثلت في مشروع تحديث نظم الأنتاج وبلغت نسبة التنفيذ فيه 80 % ومشروع تنمية قطاع الزراعة المطرية والتقليدية الذي يهدف الي مراجعة برنامج المستثمرين وتقديم الخدمات للقطاع التقليدي وتفعيل تكوين جمعيات أصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني وبلغت نسبة التنفيذ في المشروع 85 %، الي جانب مشروع تأهيل البنيات التحتية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.



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