سوداتل تشارك بجناح في مؤتمر الجوالات العالمي بمدينة برشلونة بإسبانيا

الخرطوم 27-2-2018 (سونا) - تم اليوم افتتاح جناح (سوداتل) بمؤتمر الجوالات العالمي بمدينة برشلونة بإسبانيا بتشريف د. تهاني عبدالله وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات ودكتور عبدالرحمن ضرار رئيس مجلس إدارة سوداتل والمهندس طارق حمزة زين العابدين الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائبيه، وعدد من مديري القطاعات والإدارات بسوداتل.

وأشارت الدكتورة تهاني عبد الله وزيرة الاتصالات بأن مشاركة سوداتل في هذا المهرجان العالمي الذي يتصل بتكنولوجيا الاتصال والمعلومات إنما يجسد عظم هذه الشركة التي تمثل المشغل الرائد في السودان والقارة السمراء، وأضافت - لدى افتتاحها جناح سوداتل ضمن فعاليات المعرض المصاحب للفعالية - أن المعرض يعكس انتشار المجموعة والخدمات المتطورة التي تقدمها، خاصة في مجال خدمات الإنترنت والمنتجات المتعلقة بالاتصال، واصفة المشاركة بأنها مثمرة، وذات بعد حقيقي يمكن من تبادل الخبرات والتجارب بين شركات الاتصال في العالم، وهي المرة الثانية التي تشارك فيها شركة وطنية في هذه الفعالية العالمية المهمة كواحدة من الشركات الكبرى في مجال الاتصالات علي مستوى أفريقيا، وهي الشركة الوطنية المتميزة والتي نفاخر بها وخلقت لنا دبلوماسية متفردة برفعها لعلم واسم السودان عاليا بين أكثر من 2300 شركة عالمية .

وأضافت وزير الاتصالات بأن سوداتل تستحق هذه المكانة بفضل جهد ونشاط وحكمة قيادتها وعامليها الذين يتطلعون لرفد الشعب السوداني بكل ماهو حديث ومتطور ومفيد في مجال التقنية .

من جهته عبر الدكتور عبد الرحمن ضرار رئيس مجلس إدارة مجموعة سوداتل عن بالغ سعادته بتشريف السيدة الوزيرة، وهذا يدل على مدى عمق ومكانة سوداتل في نفوس كل السودانيين باعتبارها المشغل الوطني للاتصالات والساعي إلى تعريف العالم بتقدم السودان وتطوره في المجال الخدمي والتقني من أجل المشتركين داخل البلاد وخارجها؛ وأيضا أشار لسعي الشركة للالتقاء بالشركات العالمية الكبرى وتبادل التجارب والخبرات والاستفادة منها وتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية التي ستسهم في تطوير الخدمات .

هذا وستستمر فعاليات هذا المؤتمر حتى الأول من مارس القادم.

