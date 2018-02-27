توقيع اتفاقية بين سوداتل وشركة إريكسون العالمية في مجال تقنية الاتصالات

الخرطوم 27-2-2018 (سونا) - وقعت الشركة السودانية للاتصالات، سوداتل اتفاقية مع شركة اريكسون العالمية في مجال تقنية الاتصالات، على هامش مشاركتها في مؤتمر الجوالات العالمي المنعقد حاليا بمدينة برشلونة بإسبانيا.

وصرح المهندس طارق حمزة زين العابدين الرئيس التنفيذي لسوداتل بأن مشاركة سوداتل تعتبر الثانية في هذه التظاهرة التكنولوجية العالمية الكبرى؛ وتأتي اتساقا مع نهجها وخططها الاستراتيجية الهادفة لتعريف العالم بنموذج سوداتل وشرح تجربتها المهمة على النطاقين المحلي والإقليمي على مستوى القارة الأفريقية ؛ وأيضا التعريف بدور سوداتل وعلاقتها المتميزة بمجلس الشركات الأمريكية المعني بأفريقيا بواشنطن ؛ والتعرف على آخر ما أنتجته الشركات العالمية الكبرى في مجالات التقنية الحديثة والاتصالات ؛ واتساقا مع هذه النهج.

وكشف حمزة عن أن شركته قامت بتوقيع اتفاقية مهمة مع شركة إريكسون العالمية في مجال تقنية الاتصالات؛ الأمر الذي سيسهم بصورة مباشرة في تطوير خدمات الاتصالات بالسودان ويعود بالنفع على مشتركي مجموعة سوداتل عموما.

