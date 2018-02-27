الاتحاد الأوربي يدشن مشروع سد الفجوة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالسودان

الخرطوم 27-2-2018 (سونا) - اطلق الاتحاد الأوربي وشركاؤه من المنظمات الاوربية والوكالة الايطالية للتنمية والتعاون، مشروع سد الفجوة والسياسات والخدمات الشاملة من أجل المساواة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان بتمويل مشترك.

واكد المشاركون في حفل التدشين أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات الأوربية العاملة في مجال التنمية الاجتماعية بالدول النامية، ومشروع سد الفجوة له اهمية خاصة، لاحتياج اصحاب الهمم العالية في مساندتهم للادماج في المجتمع للقيام بدور تجاه بلدهم.

وخاطب الحفل سعادة سفير ايطاليا بالخرطوم وسفير الاتحاد الاوربي ومدير المشروع والمنسق القطري للوكالة الايطالية للتعاون والتنمية.

من جانب الحكومة والمؤسسات والمنظمات خاطب الحفل كل من ممثلي المجلس القومي للاعاقة والشبكة القومية لذوي الإعاقة ووزارة التعاون الدولي حيث اشادوا بالمشروع وأكدوا أهميته واعربوا عن شكرهم للمساهمين فيه.

وقدم خلال الحفل مدير المشروع تعريفا عنه والمنظمات المشاركة فيه والدول التي تتمتع بخدمات المشروع وغيره من مشروعات تقدمها هذه المنظمات.

