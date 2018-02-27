دنقلا : قرار البنك المركزي بالسماح للبنك العقاري بالتمويل العقاري ينقذ قطاع التشييد من الانهيار

الخرطوم 27-2-2018م (سونا) - اشاد الخبير بالبنك العقاري المهندس مستشار مالك علي محمد دنقلا بقرار بنك السودان المركزي الذي قضي باستثناء البنك العقاري التجاري من حظر التمويل العقاري ، واكد دنقلا فى تصريح لـ (سونا) ان القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لعودة البنك للاضطلاع بالمهام والغرض الذي انشئ من اجله ويؤكد حرص الدولة علي مراجعه القرارات لافتا الى ان القرار يحافظ علي استقرار الكفاءات والكوادر التي تم تأهيلها وتدريبها بمبالغ طائلة منوها الى ان القرار كذلك يمكن ان ينقذ قطاع التشييد من الانهيار .

وابان دنقلا ان البنك العقاري مؤهلا تماما للقيام بتنفيذ القرار والاطلاع بدوره كاملا مع النقابات المعنية بما له من خبرات و قدرات فنية ومالية لتلبية كافة الطلبات من مشاريع السكن الاقتصادي لفئات المغتربين المتعددة وكذلك توفير مشاريع الاسكان الجماعي للمهندسين و الأطباء و العاملين بمختلف الدرجات منوها الى ان البنك يتمتع بسمعه طيبة في التعامل مع كافة النقابات وتلبية احتياجاتهم المختلفة وقال "ان قرار البنك المركزي يعتبر تلبية لحاجات قطاع المقاولات و يساهم بقدر كبير في تشغيل واستيعاب عدد كبير من العمالة في المشروعات المختلفة.

