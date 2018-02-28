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أخبار العالم - اخبار عالمية
المؤشر نيكي يتراجع 0.43% في بداية التعامل بطوكيو
التاريخ :
28-02-2018 - 05:44:00 صباحاً
طوكيو 28-2-2018 م (رويترز) - تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الأربعاء.
وخسر نيكي 0.43 في المئة ليصل إلى 22292.53 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36 في المئة مسجلا 1783.88 نقطة.
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