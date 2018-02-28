أستراليا تستدعي 4 ملايين سيارة بسبب عيوب بوسائد هوائية

سيدني في 28 -2-2018 م ( بنا ) - أعلنت أستراليا عن استدعاء 4 ملايين سيارة مزودة بوسائد هوائية بها عيوب من إنتاج شركة "تاكاتا"، وثبت أن تلك العيوب قاتلة في بعض الأحيان.



وقال مساعد وزير الخزانة مايكل سوكار بحسب وكالة الانباء الالمانية إن هذه الخطوة جاءت بسبب عدم ارتياح الحكومة لاستجابة شركات صناعة السيارات بعد عملية استدعاء طوعية خلال العام الماضي.



وهذه هي أكبر عملية استدعاء لمنتج وأول استدعاء إجباري للمركبات في تاريخ البلاد.



وقال سوكار للصحفيين في كانبرا اليوم الأربعاء إن "الاستدعاء الإجباري سيلزم المصنعين والتجار والمستوردين والموردين الآخرين بضمان تحديد واستبدال جميع الوسائد الهوائية الخطرة من إنتاج تاكاتا في أقرب وقت ممكن".



وتتأثر سيارتان من أصل سبع سيارات في أستراليا بالعيب، الذي يسبب انفجارا لأنواع معينة من وسائد تاكاتا الهوائية وتطاير شظايا معدنية حادة يمكن أن تسبب إصابة أو قتل أشخاص.



وعالميا، سيشمل السحب العالمي لوسائد الهواء من إنتاج تاكاتا نحو 100 مليون سيارة، وهو أكبر عدد في تاريخ صناعة السيارات.



وتسببت الوسائد الهوائية المعيبة في 23 حالة وفاة على الأقل و230 إصابة خطيرة في جميع أنحاء العالم. وفي أستراليا، توفي شخص واحد على الأقل وأصيب آخر بجراح خطيرة.

