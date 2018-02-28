أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء

الخرطوم 28-2-2018م(سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء على النحو التالي :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18
الين الياباني 0.1676 0.1684 0.168
الجنيه الاسترليني 24.9515 25.0763 25.0139
الفرنك السويسري 19.0985 19.194 19.1462
الدولار الكندي 14.0543 14.1246 14.0894
كرونة السويدية 2.18 2.1909 2.1855
الكرونة النرويجية 2.2778 2.2892 2.2835
الكرون الدنماركي 2.947 2.9617 2.9544
الدينار الكويتي 59.454 59.7513 59.6026
الريال السعودي 4.7882 4.8121 4.8002
الدرهم الاماراتي 4.8892 4.9136 4.9014
ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني 47.6389 47.8771 47.758
ريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 21.9442 22.0539 21.999