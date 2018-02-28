أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء

الخرطوم 28-2-2018م(سونا)- حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاربعاء على النحو التالي :-



العملة شراء بيع المتوسط

الدولار 17.9551 18.0449 18

الين الياباني 0.1676 0.1684 0.168

الجنيه الاسترليني 24.9515 25.0763 25.0139

الفرنك السويسري 19.0985 19.194 19.1462

الدولار الكندي 14.0543 14.1246 14.0894

كرونة السويدية 2.18 2.1909 2.1855

الكرونة النرويجية 2.2778 2.2892 2.2835

الكرون الدنماركي 2.947 2.9617 2.9544

الدينار الكويتي 59.454 59.7513 59.6026

الريال السعودي 4.7882 4.8121 4.8002

الدرهم الاماراتي 4.8892 4.9136 4.9014

ريال قطر 4.9316 4.9563 4.9439

الدينار البحريني 47.6389 47.8771 47.758

ريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532

الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763

الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047

اليورو 21.9442 22.0539 21.999



