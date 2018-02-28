سعربرميل النفط الكويتى ينخفض 4 سنتات ليبلغ مستوى 47ر63 دولار

الكويت 28-2-2018 م ( كونا ) - إنخفض سعر برميل النفط الكويتي 4 سنتات في تداولات مساء أمس الثلاثاء ليبلغ مستوى 47ر63 دولار أمريكي مقابل 51ر63 دولار للبرميل في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية تراجعت اسعار النفط الخام في تعاملات امس الثلاثاء بعد مكاسب حققتها الايام الماضية وسط مخاوف المستثمرين بشأن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من الخام.

وانخفض برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 10 سنتات ليصل عند التسوية الى مستوى 40ر67 دولار كما انخفض برميل نفط الخام الأمريكي 15 سنتا لتصل الى مستوى 76ر63 دولار للبرميل.

