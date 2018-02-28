ايلا : خلافات المؤتمر الوطني بالجزيرة طبيعية

مدني 28- 2- 2018م (سونا) - قطع الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة أن أهل الجزيرة أعلنوا أن المشير عمر البشير خيارهم في 2020م لرئاسة الجمهورية لضمان أمن وسلامة الوطن والحفاظ على وحدته وتماسكة باعتباره هو الضامن الحقيقي لإنفاذ الوثيقة الوطنيه ومخرجات الحوار الوطني.

ووصف ايلا في تصريح ( لسونا ) خلافات حزب المؤتمر الوطني بالولاية بالطبيعية وهي خلافات في وجهات النظر وأن قضية المجلس التشريعي الولائي الآن أمام المحكمة الدستورية وأن حكومة الولاية منتظرة قرار المحكمة وقال إن حزب المؤتمر الوطني بالولاية قد أكمل إستعداداته لخوض الانتخابات وكون لجان الإنتخابات للمنافسة ، مؤكدا أن التنمية بالولاية تمضي بصورة طيبة .

