سفير تركي: إخلاء سبيل الإرهابي مسلم يمكن أن يضر العلاقات التركية التشيكية

انقرة 28-2-2018م (ترك برس) - قال السفير التركي لدى العاصمة التشيكية براغ احمد نجاتي بيغالي، إنّ إخلاء سبيل الإرهابي صالح مسلم الرئيس السابق لتنظيم "ب ي د" بعد توقيفه في براغ، يمكن أن يُلحق ضررا بالعلاقات القائمة بين البلدين.

وأكّد بيغالي في تصريح للصحفيين، أنّ تركيا لا يمكن أن تقبل بقرار المحكمة التشيكية الخاص بإخلاء سبيل الإرهابي مسلم، وأنّ هذا القرار أحدث خيبة أمل كبيرة لدى سلطات أنقرة.

وأضاف بيغالي أنّ تركيا ستواصل مطاردة مسلم، لا سيما أنه مطلوب إلى السلطات التركية عبر مذكرة بحث حمراء دولية.

وأمس الثلاثاء أخلت محكمة تشيكية في العاصمة براغ، سبيل "صالح مسلم"، بعد ثلاثة أيام من توقيفه.

وكانت السلطات التشيكية اوقفت يوم الأحد الماضي صالح مسلم، المطلوب من قِبل السلطات التركية بموجب مذكرة حمراء دولية.

يشار أن الداخلية التركية أدرجت اسم "مسلم" في لائحة الإرهابيين المطلوبين بالنشرة الحمراء، وأعلنت عن مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية (أكثر من مليون دولار) لمن يساهم في إلقاء القبض عليه.

