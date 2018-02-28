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تلفزيون ناسا: عودة طاقم أمريكي روسي من محطة الفضاء الدولية

التاريخ : 28-02-2018 - 10:01:00 صباحاً
أمريكا 28-2-2018م (رويترز)- أظهر بث حي لتلفزيون إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) هبوط كبسولة قادمة من محطة الفضاء الدولية تحمل رائدي فضاء أمريكيين ورائد فضاء روسيا في قازاخستان اليوم الأربعاء بعد مهمة استمرت خمسة أشهر ونصف الشهر .
وأعادت مركبة الفضاء سويوز كلا من جو آكابا ومارك فاندي هي من ناسا وألكسندر ميسوركين من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس ، وهبطت المركبة في سهل واسع تغطيه الثلوج على بعد 90 ميلا جنوب شرقي مدينة جيزكازجان بوسط قازاخستان في الساعة 8:31 صباحا بالتوقيت المحلي (0231 بتوقيت جرينتش).
وكان ميسوركين أول من خرج من المركبة بمساعدة فريق روسي للبحث والإنقاذ وتبعه آكابا.
وأمضى الثلاثة خمسة أشهر ونصف الشهر في محطة الفضاء الدولية، وهي معمل تكلف 100 مليار دولار ويحلق على ارتفاع نحو 400 كيلومتر من الأرض .
ومن المقرر أن يحل محلهم أندرو فيوستل وريتشارد أرنولد من ناسا وأوليج أرتيميف من روسكوزموس، حيث ستنطلق المركبة التي ستنقلهم إلى محطة الفضاء من قاعدة بايكونور في قازاخستان أيضا يوم 21 مارس .
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