النائب العام يقدم الأحد المقبل خطبة الإتهام الافتتاحية في قضية إغتصاب ثلاثة أطفال

الخرطوم 28-2-2018م( سونا )- يقدم مولانا عمر أحمد محمد النائب العام خطبة الاتهام الافتتاحية يوم الاحد المقبل امام محكمة الطفل بمجمع محاكم امدرمان وسط في البلاغ رقم 2017/756 تحت المادة 45 من قانون الطفل لسنة 2010م ( الإغتصاب )بعد تعرض ثلاثة اطفال للاغتصاب من قبل شاب ثلاثيني بمحلية ام درمان .

وقال مولانا بابكر عبد اللطيف علي رئيس النيابة العامة رئيس هيئة الاتهام في الدعوي الجنائية ان مخاطبة النائب العام للمحكمة يؤكد اهتمام النيابة العامة بمثل هذه الجرائم الخطيرة والتي تمس الاسر في اغلي ماتملك وتنتهك حرمة الطفولة وتمس القيم والاخلاق الفاضلة التي تربي عليها المجتمع السوداني. وقال مولانا بابكر أن خطبة الاتهام ستتضمن وقائع الدعوي الجنائية وتداعياتها ومدي تأثيرها المدمر علي المجتمع والرأي العام .

وأضاف أن نيابة الطفل قامت بالتحريات اللازمة بشأن البلاغ بعد تشكيل لجنة من قبل سعادة النائب العام لهذا الغرض والتي فرغت من أعمالها في وقت وجيز ورفعت تقريرها وامر النائب العام بوضع ملف الاتهام امام محكمة الطفل بامدرمان والتي حددت الاحد المقبل للنظر في الدعوي .

وأكد رئيس هيئة الاتهام في تصريح ( لسونا ) أن كافة الضمانات والحقوق التي كفلها الدستور وقانون الاجراءات الجنائية قد تم منحها للمتهم في الدفاع عن نفسه بما فيها الحق في توكيل محامي اثناء سير الدعوي.

