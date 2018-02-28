وزارة التعاون الدولي تجدِّد دعمها للمشروعات التعليمية والزراعية

الخرطوم 28-2-2018م(سونا) - اطلع الأستاذ ادريس سليمان وزير التعاون الدولي على الدور الكبير الذي ظلت تقوم به كلية الفجر التعليمية التابعة لمنظمة المجذوب لخدمة القرآن الكريم وعلومه التي تحتوي على مركز متكامل للتأهيل المهنى يعمل على تأهيل وتدريب وتخريج كوادر ماهره تستطيع أن تساعد فى محاربة العطالة ورفد سوق العمل بالخبرات الفنية التي تسهم في الاقتصاد السوداني.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالوزارة البروفيسور مبارك المجذوب مدير كلية الفجر الجامعية الذي أوضح أن لقاءه بوزير التعاون الدولي يأتي في إطار خطة الجامعة الرامية للاستفادة من الدعم الذي يأتي لوزراة التعاون الدولي من المنظمات الدولية، وقال المجذوب إن الكلية بصدد إنشاء مستشفى تعليمي ليساهم في تقديم الخدمات الطبية المختلفة لمواطني جنوب الخرطوم.

وفي سياق آخر التقى وزير التعاون الدولي بوفد مشروع مستقبل دارفور الأخضر برئاسة الفريق معاش مرتضى وراق ومن خلال الاجتماع رحب وزير التعاون الدولي بهدف المشروع الذي يهتم بالشأن الزراعي ومطابقا لخطة الدولة الرامية للاهتمام بالزراعة .

ووعد سيادته بأن وزارة التعاون الدولي ستسعى من أجل تقديم كل ما يمكن تقديمه من دعم لهذا المشروع الحيوي حتى يرى النور.

من جانبه قال وراق إن من أهم أهداف المشروع إحداث نهضة زراعية بدارفور من أجل إعادة تهيئة سبل كسب العيش وزيادة الإنتاج الزراعي والعمل على حث المواطنين على الاهتمام بهذا المجال الحيوي.