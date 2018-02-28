رئيس اتحاد عمال السودان : المرتب يعادل 22.5% من تكلفة معيشة العامل

مدني في 28-2-2018م (سونا) أعلن المهندس يوسف علي عبد الكريم، رئيس اتحاد نقابات عمال السودان، أن الأسبوع المقبل سيشهد أول اجتماعات للجنة زيادة الأجور، بمشاركة النائب الأول لرئيس الجمهورية .

وأقر رئيس الاتحاد في تصريحات صحفية اليوم بود مدني أن مرتب العامل يعادل 22.5 % فقط من تكلفة المعيشة، مؤكدا على سداد كل متأخرات العاملين الاتحادية، مؤكدا استمرار جهود الاتحاد بالتنسيق مع الولايات في برامج تخفيف أعباء المعيشة وتوفير قوت العاملين وتمليك وسائل الإنتاج لزيادة دخل العاملين .

وأعلن دكتور يوسف عن قيادة الاتحاد لمبادرة تتعلق بتأجيل الانتخابات في العام 2020م، واستمرار حكومة الوفاق الوطني بقيادة المشير عمر حسن أحمد البشير، رئيساً للجمهورية، وذلك بعد إجماع كل القيادات النقابية في السودان على هذه المبادرة .

وأرجع عبد الكريم ذلك في تصريحات محدودة اليوم بمدينة ود مدني لنجاح تجربة حكومة الوفاق الوطني وأن الفترة غير كافية لقيام انتخابات في 2020م، داعيا لتعديل الدستور والقوانين لتتوافق مع استمرار حكومة الوفاق الوطني حتى 2025م .

وقال يوسف إن المصلحة تقتضي ذلك لأن الدستور تم وضعه من أجل مصلحة الوطن والمواطن .

