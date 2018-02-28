المنسق القومي للقمح يعلن عن خطة لزيادة الرقعة الزراعية لتصل لمليون فدان

الخرطوم في 28-2-2018م (سونا) أعلن الدكتور فتح الرحمن عثمان، المنسق القومي لمحصول القمح عن وضع خطة لزيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح حتى تصل مساحة زراعته إلى مليون فدان من أجل الاكتفاء الذاتي ليصل الإنتاج إلى 2,3 مليون طن العام القادم، بجانب وضع سياسات إضافية من أجل الاكتفاء المحلي، وذلك بالتوسع في المساحات وتكثيف الدراسات اللازمة لتوفير محصول القمح .

وقال ل(سونا) إن زيادة السعر التركيزي لمحصول القمح بمعدل الجوال بمبلغ 750 جنيها يعتبر أن الدولة أصابت عين الحقيقة وأنه مشجع ومحفز للمزارعين وكل المستثمرين على أن يقوموا بزراعة القمح في المواسم القادمة ، مشيرا إلى أن رفع الأسعار هو مساعدة واضحة للاهتمام بزراعة المحصول وتحديد مساحات إضافية .

وأوضح أن إدارته في هذا الجانب قامت بعمل الدراسات اللازامة وتم رفعها لوزير الزراعة ومن ثم إلى مجلس الوزراء ، وهنأ المزراعين والمستثمرين بهذه الزيادات التي تشجع المزارعين على زراعة القمح .