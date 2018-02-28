اللجنة الإعلامية المشتركة تقف على التطورات في تنفيذ الخطة الإعلامية الخاصة بالترويج لمخرجات الحوار

الخرطوم 28 - 2 - 2018 م ( سونا ) - وقفت اللجنة الإعلامية المشتركة التي كونها رئيس مجلس الوزراء القومي الخاصة بالترويج لمخرجات الحوار الوطني على آخر التطورات في تنفيذ الخطة الإعلامية الخاصة بالترويج لمخرجات الحوار الوطني.



وقال وزير الدولة بوزارة الأعلام ياسر يوسف في تصريحات صحفية إن إجتماع اللجنة الإعلامية المشتركة الذي إنعقد اليوم بوزارة الاعلام برئاسة وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرور وبحضور وزير الإعلام ومديري الهيئات الإعلامية ووزير الدولة بالإعلام ووكيل وزارة الإعلام إتفق علي تكثيف العمل الإعلامي خلال المرحلة المقبلة خاصة و ان البلاد مقبلة على مرحلة مهمة فيها الإستحقاقات الكبرى التي نادي بها الحوار الوطني



و اشار الى ان هذه الاستحقاقات تشمل الإعداد للدستور الدائم للبلاد والإستعداد لإنتخابات 20 20 بجانب القضايا السياسية الأخرى .





وأشار يوسف إلي أن المنتدى الشهري سينعقد بوزارة الإعلام في الأيام المقبلة سيخصص لمناقشة دور الإعلام في الترويج لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بمشاركة كل وسائل الإعلام الوطني في القطاعين العام والخاص ، مبينا أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واحد من الدعامات التي سوف تؤدي إلي الإستقرار السياسي وتنفيذ الوثيقة الوطنية التي اتفق عليها أهل السودان في مؤتمر الحوار الوطني.