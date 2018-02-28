النائب الأول يبحث مع موسى محمد أحمد سير تنفيذ اتفاق سلام الشرق

الخرطوم 28-2-2017م (سونا) -التقى النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، بمكتبه بالقصر الجمهوري، اليوم، بموسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية.

وأوضح مساعد رئيس الجمهورية في تصريحات صحفية أن اللقاء بحث سير تنفيذ اتفاق سلام الشرق وترتيبات تنفيذ ما تبقى من الاتفاق في محاوره المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

وأبان مساعد رئيس الجمهورية أنه تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة العليا لتنفيذ اتفاق سلام الشرق اجتماعا خلال الأيام القادمة للاستماع للتقارير المعدة حول تنفيذ الاتفاق .

وأضاف أن اللقاء تناول الأوضاع في شرق السودان بجانب تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.