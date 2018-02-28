ممثلة سفير منظمة الاسرة العربية تدشن مبادرة فرحة يتيم وأمه في السودان



الخرطوم 28-2-2018م(سونا) - أكد ممثل ولاية الخرطوم معتمد الرئاسة بالولاية الأستاذ مكي حسب ربه استعداد الولاية للتعاون مع المنظمات التي تسهم فى مساعدة الاسر المتعففة مع تقديم كافة التسهيلات لتقديم عملها.

وأضاف ممثل والي الخرطوم لدى تدشين مبادرة فرحة يتيم وأمه، بالحديقة الدولية، التي تحتوي علي كرتونة الخير الغذائية وحقيبة طالب المستقبل برعاية الرئيس التنفيذي لمؤسسة فتحي عفانة سفير منظمة الأسرة العربية أن الولاية تعمل على إدخال الأسر الفقيرة في دائرة الإنتاج، مشيدا بدعم دولة الإمارات العربية للأسر الفقيرة، متطرقا للعلاقات التاريخية الأزلية بين البلدين.

من جانبها أكدت الإعلامية السودانية عايدة عبد الحميد قمش ممثلة سفيرة النوايا الحسنة فتحي عفانة سفير منظمة الأسرة العربية للمرأة والطفل في العالم العربي استمرار المبادرات من قبل مؤسسة فتحي للأسر لإدخال السرور على أفرادها مشيرة إلى أن هذه المبادرة الإنسانية بمناسبة عام زايد الخير بدولة الإمارات العربية، مشيدة بدولة الإمارات العربية لدعمها المتواصل ومبادراتها النوعية للأسر .

وقالت قمش إن المنظمة تؤمن إيمانا كاملا بأن كل فرد في المجتمع تقع عليه مسؤولية الشراكة لتسهيل سبل العطاء، متقدمة بالشكر لحكومة ولاية الخرطوم لإنجاح برامج المنظمة لخدمة الأسر المتعففة.

إلى ذلك قال الأستاذ الطيب سعد الدين مدير منظمة هما الخيرية إن الدولة تتجه نحو إقامة مشاريع انتاجية لتحويل الأسر إلى منتجة للدخول إلى دائرة الإنتاج، لافتا الانتباه إلى أن المنظمة تعمل على رعاية الكثير من الخلاوي، مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به سفيرة النوايا الحسنة للمرأة والطفل في العالم العربي التي تمثل المرأة العربية ووقوفها مع المحتاجين خصوصا الايتام، مطالبا باستهداف الاسر المتعففة من خلال الدراسات الاجتماعية بتقديم وسائل إنتاج تخرجهم من دائرة الفقر.

وشهد حفل تدشين مبادرة فرحة يتم وامه تكريم ممثل ولاية الخرطوم من قبل قمش سفيرة النوايا الحسنة للمرأة والطفل في العالم العربي ومنظمة هما الخيرية وكرمت المنظمة السفيرة عايدة ،وتم توزيع المواد التموينية والحقائب المدرسية لليتامى.

