اكتمال الاستعدادات بالشمالية لاستقبال د. فيصل حسن إبراهيم

دنقلا 28-2-2018م (سونا) - أعلن والي الشمالية المهندس علي عوض محمد موسى اكتمال كافة الاستعدادات لزيارة الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية للولاية الشمالية ،السبت الثالث من مارس المقبل.



وأكد سيادته في تصريح لـ(سونا) أن مساعد رئيس الجمهورية سيخاطب بدنقلا اجتماع اللجنة العليا لنهضة الولاية والقيادات والفعاليات السياسية بالولاية الشمالية كما يدشن عمليات حصاد محصول القمح بمشروع الراجحي الزراعي بمحلية الدبة ويشارك في احتفالات وحدة الغابة الإدارية بالدبة بمناسبة مرور مائة عام على تأسيسه بعد أن تم تأهيله وإضافة بيارة جديدة له.



وقال والي الشمالية إن الدكتور فيصل حسن إبراهيم مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب سيقف من خلال زيارته للولاية الشمالية على مجهودات حكومة الولاية في مجال دعم برامج تخفيف أعباء المعيشة ومستوى تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وسير مشروعات التنمية داعياً القيادات والفعاليات وجماهير الولاية للخروج لاستقبال مساعد رئيس الجمهورية والوفد المرافق لسيادته .