فيصل إبراهيم يعلن عن ملامح سياسات حزب المؤتمر الوطني للمرحلة المقبلة

عطبرة في 28-2-2018 ( سونا) - قطع دكتور فيصل حسن إبراهيم، مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس المؤتمر الوطني بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى جهد كبير لإقرار الدستور واستكمال توصيات الحوار الوطني فيما يلي المفوضيات، إلى جانب تهيئة البيئة عبر تغيير الخطاب السياسي إلى تصالحي يجمع الإرادة الوطنية ويوحد ولا يفرق.



وأكد خلال مخاطبته اليوم الجلسة الافتتاحية لملتقى أمناء أمانة المرأة بحزب المؤتمر الوطني الذي انعقد بمدينة عطبرة بحضور كبير من قيادات الحزب المركزية والولائية، أهمية المحافظة على مكتسبات الحوار الوطني بالمصداقية في إنفاذ مخرجاته وبناء الثقة وبناء الإرادة الوطنية القوية.



وأعلن عن قرار المؤتمر العام لحزبه بتقديم الدورة التنظيمية لعام كامل، مشيرا إلى أن الحزب سيبدأ عملية البناء خلال العام الجاري بدلا عن العام المقبل كما كان مقررا في السابق. وقال إن عملية البناء تعتبر حدثاً كبيراً يحتاج الحزب من خلالها للمراجعة والوقوف على البناء السابق لتجاوز نقاط الضعف والبناء على الإيجابيات الكبيرة التي يرتكز عليها



وأشار إلى أهمية تفعيل شعب الأساس وتنظيم دورات الحزب في كافة المناحي لبناء حزب رائد لخوض انتخابات 2020، وأوضح أن مشروع حصر العضوية تم حسمه بالرقم الوطني، ووجه باستكمال حصر العضوية بكل ولايات السودان لإسناد برامج الدولة الأساسية والمساهمة في اشتراكات الحزب، وطالب بالمضي في عملية الاستقطاب لعناصر جديدة وتوسيع عضوية الحزب، داعيا الملتقى للخروج بمشروعات تعزز لقدرات المرأة في مناطق الهشاشة بالولايات التي تعاني من الحروب الى جانب أن تكون قضية تحقيق السلام حاضرة في مداولات الملتقى، مشيرا إلى دور المرأة وأهميته في تعزيز السلام وتحقيق التماسك في المجتمع.

وحيا جهود المهندس إبراهيم محمود حامد، نائب رئيس الحزب السابق، مشيرا إلى جهده المقدر في الحوار الوطني والاستفتاء بدارفور وانتخابات النقابات والمحامين والمؤتمر التنشيطي للحزب وعملية السلام طيلة السنوات السابقة، مؤكدا أن أعضاء حزب المؤتمر الوطني يتبادلون الأدوار والمواقف فيما يظل الحزب كمنهج قوي قاصد لله من خلال إرساء دعائم الشورى والقيم والمبادئ.

وقال " نحن دعونا للحوار مع الآخر ومن الأولى أن نستمر بنفس النهج داخل أجهزة الحزب "، وأضاف أنه لا غضاضة في اختلاف الرؤى وفق الضوابط المعلومة والأسس واللوائح في إطار الشورى بالحزب لتحقيق المزيد من تجويد الأداء.



وأكد والي ولاية نهر النيل اللواء حاتم الوسيلة، مراهنة حزبه على المرأة، وقال إن برامج الإنتاج وزيادة الإنتاجية يسير بخطى واثقة بالولاية، داعيا قيادات القطاع الاقتصادي بالسودان لزيارة الولاية للوقوف على حجم التنمية الذي ينتظم الولاية .



