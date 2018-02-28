البشير يؤكد دعم رئاسة الجمهورية لكافة برامج وخطط الاتحاد العام للطلاب السودانيين

الخرطوم 28-2-2018 م (سونا) - أكد رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، دعم رئاسة الجمهورية لكافة برامج وخطط الاتحاد العام للطلاب السودانيين، مشيرا إلى أهمية تعزيز رسالة الاتحاد في بناء جيل يساهم في تعزيز النهضة .

واطلع رئيس الجمهورية لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين، عمار علاء الدين حسن، على انطلاقة دورة الاتحاد للأعوام 2017- 2019م وخطته في محاورها المختلفة خاصة مشروعات الحماية الاجتماعية.

وأوضح رئيس الاتحاد في تصريحات صحفية أن رئيس الجمهورية أشاد بجهود الاتحاد خاصة فيما يلي مشروعات الحماية الاجتماعية، ووجه بتوسيع دائرتها وسط الطلاب وإكمال النواقص في التأمين الصحي.

وأكد رئيس الاتحاد أن أكثر من مليون طالب استفاد من محور دعم الوجبة وإدخال 62 % من طلاب التعليم العالي تحت مظلة التأمين الصحي.

