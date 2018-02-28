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أخبار محلية - سياسية

انضمام عضوية حزب الوطن المستقل بولاية كسلا لحزب المؤتمر الوطني

التاريخ : 28-02-2018 - 04:18:00 مساءً
كسلا في 28 -2 -2018 م (سونا) - أعلن نصر الدين موسى الطيب، رئيس حزب الوطن المستقل بولاية كسلا، أمام الأستاذ آدم جماع آدم، رئيس حزب المؤتمر الوطني، ووالي ولاية كسلا، بحضور نائب رئيس الحزب محمد أحمد علي، انضمام كامل عضوية حزبه لحزب المؤتمر الوطني.
وقال موسى إن الانضمام جاء عن قناعة راسخة بعد التشاور مع عضوية الحزب دون أن يكون هنالك تأثيرا أو تدخلا من أي جهة، مؤكدا كامل الاستعداد للانخراط في مسيرة العمل السياسي والوطني وفق موجهات حزب المؤتمر الوطني، معربا عن تقديره لما وجدوه من استقبال من قيادة حزب المؤتمر الوطني.
من جانبه أعرب نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني عن سعادته بانضمام كوكبة جديدة لحزب المؤتمر الوطني، وقال إن انضمام عضوية حزب الوطن المستقل يمثل مرحلة جديدة لقيادة العمل السياسي وفق الثوابت الوطنية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن حزب المؤتمر الوطني سيظل فاتحا أبوابه للكافة.
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