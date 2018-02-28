وزير المالية يدعو المملكة الأردنية لزيادة تعاونها مع السودان في كافة القطاعات

الخرطوم 28-2-2018م(سونا) - أكد الفريق أول د. محمد عثمان سليمان الركابي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على العلاقات الاقتصادية المتطورة والمتنامية بين السودان والمملكة الاردنية الهاشمية في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية، داعيا المملكة الأردنية لزيادة تعاونها مع السودان.

جاء ذلك لدى لقائه سفير المملكة الأردنية الهاشمية محمود الخزاعنة وطاقم سفارة المملكة بالخرطوم بحضور وزير الدولة بالمالية مجدي حسن ياسين، وعبد الله إبراهيم وكيل التخطيط بالوزارة، وأطلع د. الركابي السفير الأردني على فرص الاستثمار المتاحة في السودان في مجال الزراعة والثروة الحيونية والطاقة والثروة المعدنية، وخاصةً الفرص التي يتيحها البرنامج الخماسي للاستثمار في بعض السلع التي حددها البرنامج للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، داعياً وزير المالية الاردني للتعاون مع السودان في الصحة والدواء.

من جانبه أشار محمود الخزاعنة سفير المملكة الادرنية الهاشمية بالخرطوم الى العلاقات التاريخية بين الاردن والسودان، مشيراً إلى التنسيق بين السودان والاردن في المحافل الدولية والاقليمية والعربية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مؤكداً رغبة القطاع الخاص الاردني بولوج مجال الاستثمار في السودان وتفعيل التعاون الاقصادي في كافة المجالات وتعزيز سبل التعاون في مجال المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، بجانب التعاون في المجال التجاري ومجال المياه.