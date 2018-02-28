وزير التعاون الدولي يؤكد أهمية إحكام التنسيق مع كافة الجهات المانحة من أجل استقطاب العون الخارجي

الخرطوم 28 -2 -2018 م (سونا) - أكد وزير التعاون الدولي الأستاذ إدريس سليمان على أهمية احكام التنسيق مع كافة الجهات المانحة من أجل استقطاب العون الخارجي والاستفادة منه في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية القصوى.

جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بالنادي الدبلوماسي مؤتمر سفراء السودان في دورته السابعة.

ووسط حشد كبير قدم وزير التعاون الدولي تنويرا مفصلا عن دور ومهام واختصاصات الوزارة، وقال: "إنها فرصة سانحة أن نلتقي بممثلي السودان الدبلوماسيين بالخارج مما يتيح لنا فرصة للتشاور والتفاكر خاصة وأن وزارة التعاون الخارجية هي بوابة السودان". مضيفا أن "وزارة الخارجية تزرع ووزارة التعاون الدولي تحصد"، وطالب سيادته السفراء بفتح الآفاق كل في الدولة التي هو فيها والعمل على تحريك اللجان العليا الوزارية والاتفاقيات التي وقعت سابقا، منبها إلى أن السودان يعتبر من أكبر الدول المستضيفة للاجئين وعلى الجهات الدولية أن تعمل على تقديم العون اللازم تجاه هؤلاء. وقال إن توجه الدولة الخاص بتحويل العون الإنساني إلى التنموي يسير بصورة واضحة. كما تطرق الوزير للتحديات التي تجابه الوزارة وأهمها ضعف الاستقطاب، وقال: " لدينا خطة محكمة نعمل من خلالها لتنفيذ المهام حتى تضطلع الوزارة بالدور المنوط به على الوجه الأكمل". وأشار إلى أن المشروعات التي يجب ان تلقى الدعم الكبير هي: المياه، الصحة والتعليم.

من جهته رحب وكيل وزارة الخارجية السفير عبد الغني النعيم استعداد وزارته للتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ونادى بضرورة أن يعقد كل شهر اجتماع مشترك بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتنسيق الجهود.

وفي الختام أمن السادة السفراء على أهمية دور وزارة التعاون الدولي ووأعدوا بالتعاون مع الوزارة حتى تضطلع بدورها المطلوب .

