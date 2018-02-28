صندوق الإسكان يشرع في تنفيذ توجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية وورشة في مارس القادم

الخرطوم في 28-2-2018(سونا ) - عقد مجلس إدارة الصندوق القومي للإسكان والتعمير، اجتماعه الثاني، اليوم للعام 2018م، برئاسة الأستاذ طارق توفيق، وزير الدولة بوزارة مجلس الوزراء، والمفوض من قبل الفريق اول ركن بكري حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي، للإشراف على صندوق الإسكان، وذلك بمقر الأمانة العامة للصندوق، بحضور عدد من الوزراء ووكلاء الوزارات والاتحادات المهنية ذات الصلة.

وأوضح الأستاذ طارق توفيق في تصريحات له عقب الاجتماع أن المجلس بحث سبل إنفاذ توجيهات النائب الأول لرئيس الجمهورية لدى لقائه به بمكتبه مؤخرا بحضور د. غلام الدين عثمان آدم الأمين العام للصندوق والمتمثلة في الإعداد والترتيب لورشة بمشاركة كل الجهات ذات الصلة تتناول واقع الإسكان والتعمير ووضع رؤية واستراتيجية وسياسات جديدة تخدم قضايا السكن والتمويل العقاري بالبلاد، مبينا أن الاجتماع أمن على قيام الورشة في شهر مارس المقبل تحت رعاية النائب الأول لرئيس الجمهورية .

وأوضح أن الهدف من الورشة كذلك الخروج بتوصيات تساهم وتمهد لإعداد جيد للسودان لانعقاد المؤتمر العربي للاستثمار والتطوير العقاري الذي سيعقد بالتنسيق مع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقارى الذى سينعقد فى مايو المقبل. وقال دكتور غلام الدين عثمان إن الاجتماع شكل لجنة عليا للتحضير للورشة برئاسة المهندس عبد الله عباس لمراجعة وإعداد أوراق العمل وإعداد التصور العام لفعاليات الورشة والبرنامج المصاحب، معربا عن أمله في الخروج بتوصيات تعزز مسيرة عمل الصندوق وتنهض بالإسكان والتعمير بالبلاد.

