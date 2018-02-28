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أخبار محلية - اقتصادية

(الزكاة) بولاية جنوب دارفور تدشن المرحلة للحزم المتآزرة بآكثر من مليوني جنيه

التاريخ : 28-02-2018 - 04:56:00 مساءً
نيالا 28-2-2018م(سونا) - دشن ديوان الزكاة بنيالا حاضرة ولاية بجنوب دارفور الوثبة الثانية من النفرة الاجتماعية للحزم المتآزرة بتكلفة بلغت اكثر من مليوني جنيه ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالولاية الاستاذة عائشة هنو إلى أن ديوان الزكاة افرد مساحة كبيرة للجباية التي تم صرفها بترشيد لكل الشرائح المحتاجة واوضحت هنو ان عدد المستفيدين من الوثبة الثانية يبلغ عددهم (6873) ألف اسرة واشارت هنو الى أن مشروعات الزكاة لم تنفذ داخل المدينة فحسب بل تعدت ذلك للمحليات الحدودية التي يتوافد عليها لاجئو دول الجوار بجانب قرى العودة الطوعية فيما قال الامين العام لديوان الزكاة الامين علي علوة ان سلة المودة الغذائية التي اطلقتها الزكاة أشتملت على (4) آلاف جالون زيت ،(4334)الف جوال ذرة و(400) جوال سكر بجانب (50)شنطة ل(100) زيجة بالاضافة الى وجبة الطالب اليتيم لعدد(1233)طالب وطالبة بتكلفة (136)الف ولفت علوة الى ان الولاية يلفها الاطمئنان والاستقرار واهل المعسكرات يتوافدون للعودة لمناطقهم ولابد من مساندتهم مع المنظمات من اجل استقرارهم واستعدادهم للخريف مبكرا واشار علوة الى ان الوثبة هي واحدة من المبادرات التي تطلقها الزكاة للتدخل في معاش الناس الذي يلقي بظلال صعبة على الفقراء .
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