حسبو يشدد على أهمية تقديم الخدمات لكافة مواطني أبيي

الخرطوم 28-2-2018م( سونا) - شدد نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبد الرحمن، على أهمية تقديم الخدمات لكافة مواطني أبيي بمكوناتها المختلفة حتى تكون منطقة تعايش حقيقي بين السودان ودولة جنوب السودان .

واطلع سيادته لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، اليوم، بالمهندس حسن علي نمر، الرئيس المشترك للجنة الإشرافية لمنطقة أبيي، على مجمل الأوضاع بالمنطقة، خاصة الأمنية وما يلي توفير الخدمات بجانب الأوضاع الاجتماعية.

وأوضح نمر في تصريحات صحفية أن نائب رئيس الجمهورية وجه اللجنة بالتواصل مع المجتمع المحلي ومتابعة تنفيذ خطة 2017م .

وقال إنه أطلع حسبو على نتائج الاجتماع الأخير الذي عقد بأديس أبابا منتصف نوفمبر من العام الماضي بين طرفي الإشرافية بالسودان وجنوب السودان وسير تنفيذ نتائج الاجتماع فيما يتعلق بالخدمات والعلاقات مع الإدارة الأهلية بالمنطقة.

وكشف نمر عن زيارة للجنة الإشرافية لمنطقة ابيي ابتداءً من الأول من مارس المقبل للوقوف على سير الخدمات ومشروعات التنمية وتكوين لجان شعبية بالمنطقة .

وأبان نمر أن الاجتماع أمن على الاهتمام بمعاش الناس والتواصل مع الجهات ذات الصلة بملف منطقة أبيي .