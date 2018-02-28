المكتب القيادي للوطني بالنيل الأبيض يطلع على أداء الحزب ويعتمد تكليف عدد من أمناء الأمانات

كوستي في 28 - 2 - 2018م (سونا) - رأس الدكتور عبد الحميد موسى كاشا، والي ولاية النيل الأبيض، رئيس حزب المؤتمر الوطني بقاعة أمانة حزب المؤتمر الوطني بمدينة ربك ظهر اليوم، اجتماع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني بالولاية ، واستمع المكتب القيادي لعدد من الأجندة المدرجة في جدول أعماله ، حيث استمع الاجتماع لتقرير من قطاع التنظيم حول طواف الحزب على محليات الولاية التسع برئاسة الدكتور صديق عبد القادر المرير، نائب رئيس الحزب ، وركز التقرير على نقاط القوة والضعف في الأداء السياسي والتنظيمي والإداري للحزب بالمحليات .

وقد أجاز المكتب القيادي التقرير مع الإشادة والتوصية بتقوية نقاط الضف والمحافظة على نقاط قوة الحزب وتعزيزها .

كما ناقش المكتب القيادي تقرير مستوى اشتراكات العضوية، وتم التوجيه بتفعيل الاشتراكات ، ووجه المكتب رؤساء الحزب بالمحليات بأهمية تفعيل اشتركات العضوية الشهرية .

وعلى صعيد متصل قدم الدكتور عبد الحميد موسى كاشا، والي ولاية النيل الأبيض، تنويرا عن الوضع السياسي الراهن الذي تشهده البلاد وما يتطلبه من أوضاع سياسية، وكذلك استمع المكتب القيادي لتنوير عن زيارة رئيس الجمهورية للولاية في الأيام القادمة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالولاية.

ودعا المكتب القيادي عضوية الحزب لأهمية إنجاح الزيارة، وكون لجنة عليا للإسناد ضمت قيادات الحزب بالولاية .

وفي ذات السياق اعتمد المكتب القيادي ترشيحات أمانة المرأة بحزب المؤتمر الوطنى ، واعتمد المكتب تكليف أمناء عدد من الأمانات بالحزب، حيث تم تكليف فتح الرحمن موسى مساعد، أمينا للأمانة الاقتصادية ، و كرم الله محمد الأمين سليطين لأمانة المنظمات، و صالح أبو عسل لأمانة المشروعات والصادق محمد النعيم، رئسا للجنة الخدمات بالمجلس التشريعي .

