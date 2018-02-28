وزير المعادن : خفض الرسوم على المعادن المختلفة يسهم فى جذب الاستثمارات للقطاع

الخرطوم 28-2-2018 (سونا)- طالب وزير المعادن بروفيسور هاشم على سالم اللجان التي شكلها لمراجعة لوائح التعدين الى ضرورة تخفيض الرسوم على المعادن المختلفة لجذب اكبر عدد من المستثمرين.

وقال خلال اجتماع مجلس الوزير اليوم " نحن نرغب في تخفيض الرسوم على المستثمرين وكلما خفضنا الرسوم سنكسب عددا كبيرا من المستثمرين، وزاد " لا نسعي الى جبايات بل نسعي الى توطين صناعة تعدينية في السودان الامر الذي يقتضي وضع رسوم معقولة " وتابع " لابد من تسهيلات لمزيد من الانتاج مستدلاً بالتخفيض الذي حدث في رسوم الملاحات من (5000) يورو الى (1500) يورو والتي أدت الى ارتفاع كبير في إنتاج الملاحات وتحولت الرخص فيها من ولائي الى مركزي ، متعهدا في الوقت ذاته بمراجعة كل القضايا سواء كانت رسوم او غيرها والتي تؤدي الى عزوف المستثمرين من قطاع التعدين .

من جهته دعا المدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية د. محمد أبوفاطمة الى ضرورة الاسراع في اصدار اللوائح المنظمة للتعدين لجهة ان تأخير اصدارها ادي لتهريب كثير من المعادن ، مشيرا الى ضبطيات تاتي الى رئاسة الهيئة يوميا خاصة في الاحجار الكريمة وشبه الكريمة التي يتم تهريبها عبر منافذ متعددة لذلك لابد من الاسراع في اصدار اللوائح الخاصة بالمعادن .

وفي الاثناء ناقش مجلس الوزير تقرير أسباب الوفيات في قطاع التعدين التقليدي والشركات ووضع الحلول والمقترحات اللازمة، حيث اشار التقرير الى ان من اهم اسباب الوفيات في قطاع التعدين التقليدي هو انهيار الآبار والمناجم ، سوء التصميم الهندسي ، الاختناق ، العطش ، الغرق ، سقوط الصخور ووضع التقرير موجهات اجملها في تصميم لائحة خاصة بمطلوبات البيئة والسلامة خاصة بقطاع التعدين التقليدي وتفعيل نصوص قانون العمل لتنظيم العلاقة بين اصحاب المناجم والعاملين،الى جانب انفاذ الاشتراطات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والبيئية في قطاع التعدين التقليدي اضافة الى تعيين جهاز مختص بقضايا البيئة والسلامة والصحة المهنية في جميع الولايات .

كما ناقش المجلس التقرير النهائي للجنة النظر في لائحة تنظيم واستغلال المعادن لسنة 2017 الى جانب دعم البحوث والدراسات بقطاع التعدين.

