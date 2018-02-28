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أخبار محلية - سياسية

لجنة الإعلام بالبرلمان تبحث إمكانية إنفاذ الحكومة الإلكترونية

التاريخ : 28-02-2018 - 06:38:00 مساءً
الخرطوم 28-2-2018م (سونا) -
بحثت لجنة الإعلام والاتصالات بالمجلس الوطني برئاسة المهندس الطيب مصطفى، رئيس اللجنة؛ مع وفد المركز القومي للمعلومات برئاسة المهندس محمد عبدالرحيم فى اجتماعهم اليوم إمكانية إنفاذ الحكومة الإلكترونية.
وقال الطيب إن الاجتماع ناقش خطة المركز للعام 2018 والمعوقات التى تعترض عمله وكيفية إنفاذ الحكومة الإلكترونية، مشيرا الى استعراضهم للقانون الإطاري للمركز القومي للمعلومات والذي ما زال فى وزارة العدل؛ حيث تم تكليف مدير المركز بمتابعته ودفعه للمجلس الوطني خلال الدورة المقبلة.
وأعلن الطيب مصطفى عن تبني المجلس لقيام ورشة تبحث التجارب العالمية لإيجاد حل للتعارض فى تبعية مراكز المعلومات بالولايات للمركز القومي للمعلومات.
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