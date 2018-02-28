أرور يعلن إقامة 30 مسلخا حديثا و18 مستشفى بيطريا و18 مركزا للتلقيح الاصطناعي

الخرطوم 28-2-2018 (سونا) - أعلن الأستاذ بشارة جمعة أرور وزير الثروة الحيوانية عن إقامة 30 مسلخ حديث و18 مستشفى بيطري؛ بحيث يكون لكل ولاية مستشفى بيطري و180 وحدة لمستشفى بيطري متحرك، و18 مركز للتلقيح الاصطناعي وتحسين وتطوير النسل؛ وذلك خلال هذا العام والعام المقبل.

وقال - في منبر الحديث الأسبوعي لوزارة الإعلام اليوم - إن هناك أربعة مسالخ نستعد لإقامتها في شمال كردفان وعطبرة وغرب امدرمان والنيل الأبيض، مضيفا أننا نسعى لتأهيل المسالخ الموجودة حتى تواكب المسالخ الحديثة على مستوى العالم، وتدريب الكوادر وتطوير معهد سفاري البيطري لتحسين النسل.

وأكد أرور دعم وتطوير البحوث لأهمية الباحث والطبيب البيطري في تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، معلنا دعم البحوث بملياري جنيه سوداني؛ لتحسين بيئة العمل للطبيب البيطري والباحثين.

وأشار الوزير الى أهمية الإحصاء الزراعي والحيواني والصناعي وإحداث التغيير والتحول في تنفيذ شعار ثورتنا في ثروتنا، مؤكدا أن قطاع الثروة الحيوانية يعتبر منظومة متكاملة وشاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وفي كل مناحي الحياة.

وفي رده لسؤال عن قرار تصدير إناث الأنعام، قال أرور إن القرار كان في العام 2008م حيث صدر 30 مليون منذ ذلك العام؛ وحتى الآن 96% منها ذكور و0،4% منها إناث، وقال إن القرار صدر بضوابط وأن أغلبها كان تصدير الإبل الهجن.

