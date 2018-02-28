وزير الإعلام يدعو الصحفيين للتحري والتأكد من صدق المعلومات التي يدفعون بها الى الصحف

الخرطوم 28-2-2018م (سونا) - دعا الدكتور احمد بلال عثمان نائب رئيس الوزراء القومي، وزير الإعلام الصحفيين الى ضرورة التحري والتأكد من صدق المعلومة التي يدفعون بها الى صحفهم .

وأشار الى أن المسؤولية الصحفية تملي على الصحفي أن يتأكد من صدق معلوماته .

وأضاف - خلال تقديمه لضيف المنبر الأسبوعي اليوم؛ بوزارة الإعلام - أن الأسبوع المنصرم كان أسبوعا للإشاعات الصحفية بامتياز!.

وأردف قائلاً " نحن نشكو لكم حالنا أيها الإعلاميون لقد أصبح ما يكتب كذبا على مواقع التواصل الاجتماعي ينقل على صفحات الجرائد ".

وأوضح الوزير بأنه قد تحدث تغييرات هنا او هناك، وهذا شيء طبيعي، مشيرا الى أنهم في حكومة الوفاق الوطني؛ ولأول مرة في تاريخ العمل السياسي قد فوضوا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء القومي بأن يتم تولي المناصب الدستورية وفقا للمعايير التى تم الاتفاق عليها عند الترشيح للمناصب من قبل الأحزاب .

وجدد التأكيد بأن أبواب وزارة الإعلام مفتوحة للإجابة على التساؤلات والاستفسارات وأنهم جاهزون للإجابة عن أي تساؤل وإعطاء المعلومة الصحيحة، راجيا من الإعلاميين طرق أبواب الوزارة .

وأكد بأن مايحدث من أحداث أحيانا يكون شيئا طبيعيا ويجب أن لا يحمل بأكثر مما يحتمل، مشيرا الى أن تغيير حزب في مناصب مسؤولية أو تغيير في المناصب الدستورية؛ هذا مسألة طبيعية وتحدث ويجب أن لا يحمل الحدث أكثر مما يستحق .

من جهة أخرى امتدح وزير الإعلام الاجراءات والسياسات الاقتصادية التي أجريت مؤخراً والتي أسهمت في كبح جماح الزيادة غير المنطقية في أسعار الدولار والذهب، إلا أنه قال أن هنالك أسعارا لبعض السلع غير منطقية وهي سلع محلية مما يجعل ذلك من مسؤولية حكومة الولايات .

ووصف الأوضاع في البلاد بأنها هادئة، وأن العلاقات الخارجية تسير بصورة حسنة، وأشار الى أن قانون الصحافة والمطبوعات يخضع لمزيد من التشاور، ولابد من تعديل في ما يتعلق بالصحافة الالكترونية ليكون مواكباً.

يذكر أن وزير الإعلام قد رحب بوزير الثروة الحيوانية بمنبر الحديث الأسبوعي وقدمه للإعلاميين والصحفيين مبينا بأن المنبر صمم ليكون نافذة إطلال على السلطة الرابعة يقدم عندها التقارير والمعلومة والإجابة على التساولات، ووصف الوزير بأنه أحد أركان الحوار الوطني وأحد أركان حكومة الوفاق .

