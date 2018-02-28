هيئة شباب الأحزاب السياسية بالنيل الأبيض تعلن ترشيحها للبشير لدورة رئاسية جديدة في 2020م

كوستي 28-2-2018م (سونا) - أعلنت هيئة شباب الأحزاب السياسية بولاية النيل الابيض؛ ترشيحها للمشير عمر البشير رئيس الجمهورية لدورة رئاسية جديدة في انتخابات العام 2020 م، جاء ذلك في الاجتماع الدوري للهيئة اليوم برئاسة الدكتور معمر مرتضى رئيس المجلس الأعلى للهيئة وبحضور ممثلين لشباب الأحزاب.

وقال الدكتور معمر مرتضى؛ رئيس المجلس الأعلى لهيئة شباب الأحزاب - في تصريح لـ (سونا) - إن هيئة شباب الأحزاب السياسية تبنت مبادرة ترشيح رئيس الجمهورية في انتخابات العام 2020م ، وأكد أن شباب الأحزاب سيسلمون رئيس الجمهورية وثيقة عهد وميثاق تؤكد وحدة شباب الأحزاب بكل مكوناتهم وألوانهم السياسية والتفافهم حول القيادة وأن خيارهم الأوحد للمرحلة المقبلة هو رئيس الجمهورية باعتباره الضامن للاستقرار وإكمال مشروع الحوار الوطني.

وأضاف معمر إن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بهموم وقضايا الشباب في المجالات المختلفة؛ من حيث زيادة الإنتاج والإنتاجية، ووصف الاجتماع بأنه كان ناجحاً وفيه إجماع ووحدة على كافة القضايا التي طرحت وهمة الشباب المتطلع لنهضة الوطن والأمة.

