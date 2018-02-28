تشريعي الخرطوم يجيز تقرير لجنة الثقافة حول أداء وخطة عمل الوزارة

الخرطوم 28-2-2018م (سونا) - أجاز المجلس التشريعى بولاية الخرطوم فى جلسته اليوم برئاسة م. صديق الشيخ رئيس المجلس تقرير لجنة الثقافة والشباب والرياضة حول أداء وخطة عمل وزارة الثقافة قدمه حافظ الشيخ رئيس اللجنة.

وطالب نواب المجلس بتشديد الرقابة على وكالات السفر والسياحة منعا للتلاعب بحقوق المواطنين، منادين بإعداد برامج فى تلفزيون الولاية باللغة الانجليزية لعكس الأنشطة الإيجابية والتنوع والإرث الثقافي للولاية عالميا.

وأشاروا إلى أهمية وضع استراتيجية لمحاربة الثقافات الوافدة التى أصبحت تشكل مزاج الشعب السودانى، مع العمل على ترسيخ الهوية والثقافة السودانية، ونادوا بالاهتمام بثقافة الطفل عبر إعداد البرامج الهادفة والتربوية بجانب الاهتمام بصحافة الطفل السودانى والعمل على تطويرها وتعزيزها بإعادة المكتبة المدرسية،

وطالب النواب بتحقيق تنمية مستدامة للنشاط السياحي، مع إعداد استراتيجية تهدف الى تطوير السياحة الداخلية باعتبار أن السياحة قطاع منتج يهدف الى تحقيق التنوع فى الاقتصاد الوطني، فيما طالب البعض بالاهتمام بالواجهات النيلية والعمل على تأهيل وتطوير غابة السنط والارتقاء بها كموقع سياحي متفرد.

