امين التعبئة السياسية بالوطني يؤكد اهمية التوافق حول استراتيجية للعمل الاعلامي

الخرطوم 28-2-2018 (سونا) - أكد الأستاذ عمار باشري أمين أمانة التعبئة السياسية بحزب المؤتمر الوطني أهمية التوافق حول استراتيجية للعمل الإعلامي.

وأضاف - لدى مخاطبته اليوم بالمركز القومي للإنتاج الإعلامي ورشة استراتيجية الإعلام 2020 - أن العمل وفق منهجية قضية أساسية، قائلاً إنه ينبغى وضع المؤشرات الكاملة بشكل علمي.

وأشار الى ضرورة تحديد الاستراتيجية التي نريد، تجاه أي إعلام وكيفية نقل الإسفير الى الالتزام بالوازع الأخلاقي والديني للمحافظة على أخلاق أمتنا وتقوية النسيج الاجتماعي وتجاوز العصبية.

وقال إن قطاع الإعلام يعتبر أكبر قطاع تواجهه التحديات لارتباطه بالوعي والتنوير، وأن الإعلام ماعاد يقع تحت وصاية الدولة.

وأشار الدكتور صديق المجتبى؛ أمين مجمع اللغة العربية الى عدم وجود سياسات إعلامية، مطالباً بضرورة تنشيط التدريب الإعلامي في هذه الفترة وتطوير المناهج الإعلامية، مشيرا لأهمية التخطيط في العمل الإعلامي.

وأوضح أهمية إيجاد استراتيجية راسخة لانتخابات 2020 ومصروف عليها وإيجاد وسائل جديدة لإيجاد خطاب إعلامي مبدع، وأن يكون الإعلام مع المجتمع، وضرورة صناعة محتوى إعلامي وثقافي.

